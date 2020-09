Kolme koronatartuntaa löytyi testeissä Essoten alueella

0

Aiemmin karanteeniin asetettujen joukosta on löytynyt kolme uutta koronatartuntaa Essoten alueella. Altistuneet on nyt pääosin tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Heitä on noin 500.

– Tautia rajoittavat toimenpiteemme alkavat purra, koska kaikki uudet positiiviset testitulokset ovat löytyneet karanteeniin asetettujen joukosta. Positiivisia tuloksia ovat saaneet myös oireettomat henkilöt ja tämä vahvistaa sosiaalisten kontaktien vähentämisen tarvetta tällä viikolla, arvioi Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.