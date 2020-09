Viikonloppuna löytyi yhdeksän uutta koronatartuntaa Essoten alueella – tartuntaketjuja on useita ja altistuneita satoja

0

Viikonloppuna löytyi uusia koronatartuntoja Essote alueella. Launtaina 12.9. tartuntoja löytyi testitulosten perusteella kolme. Ne liittyvät aiemmin viime viikolla esiin tulleeseen tartuntaketjuun, kerrotaan Essoten tiedotteessa.

Yksi tartunta on Mikkelin päämajakoulun oppilaalla ja altistumisia on tapahtunut useilla Mikkelin kouluilla, sillä oppilas on osallistunut opetukseen, jossa on ollut paikalla oppilaita useammasta kaupungin alakoulusta, kerrotaan Mikkelin kaupungin tiedotteessa. Yksittäisiä oppilaita on altistunut Lähemäen, Tuppuralan, Kalevankankaan, Peitsarin ja Launialan kouluista. Altistuneet on asetettu karanteeniin.

Sunnuntaina 13.9. Essoten alueelta löytyi kuusi uutta positiivista tulosta koronatesteissä. Tartuntoihin liittyy altistumisia Mikkelin Tuppuralan koululla, kerrotaan Essoten tiedotteessa. Tuppuralan koulussa on todettu yksi koronapositiivinen oppilas, kerrotaan Mikkelin kaupungin tiedotteessa.

Tänään maanantaina Essoten tietojen mukaan altistuneita on noin 500 ja tartuntaketjuja on useita. Uutena altistumisen paikkana on selvittelyssä Mikkelin Rantakylän koulu. Kaikkiaan viime viikolla eli viikolla 37 Essoten alueelta löytyi 32 uutta koronatartuntaa.

Essoten tietojen mukaan altistumisia on voinut tapahtua ainakin seuraavissa paikoissa:

– Pieksämäen ABC 5.9. klo 15.30-16.30.

– Pieksämäen jäähalli 5.9. koko päivä.

– Liikuntakeskus Liikku Mikkelissä 9.9. klo 12-14.

– Cafe Stella Mikkelissä 7.9. iltapäivällä tai alkuillasta.

Näiden paikkojen lisäksi altistumisia on voinut tapahtua muun muassa Mikkelin ruokakaupoissa.

– Koronavilkkuja on nyt syytä aktivoida. Turvavälien pitäminen ja käsien pesu on Mikkelissä todella tärkeää, muistuttaa Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström Essoten tiedotteessa.

Mikkelin kaupunki siirtää epidemiatilanteen rauhoittamiseksi kantakaupungin koulujen 4.-9. luokat etäopetukseen huomisesta tiistaista 15.9. alkaen 27.9. asti, kerrotaan kaupungin tiedotteessa. Kantakaupungin kouluja ovat kaikki kaupungin ala- ja yläkoulut pois lukien Anttola, Haukivuori, Otava, Ristiina ja Suomenniemi. Lisäksi Mikkeli sulkee kantakaupungissa sijaitsevat kaupungin uimahallit, sisäliikuntapaikat ja nuorisotilat kahdeksi viikoksi 27.9.2020 asti. Poikkeuksena sisäliikuntapaikoista ovat jäähallit, jotka ovat suljettuina sunnuntaihin 20.9.2020 asti. Sulku tulee voimaan heti. Mikkelin kirjastot, asiointipisteet ja kulttuuritoiminnot pysyvät avoinna.

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu jatkaa Mikkelin toimipisteissä etäopetusta- ja työskentelyä seuraavan kahden viikon ajan, 27.9. saakka. Nyt myös kädentaitojen opetus siirretään etänä tapahtuvaksi. Ainoastaan ulkona neljän opiskelijan ryhmissä tapahtuva metsäalan opetus sekä yhdelle opiskelijalle kerrallaan annettava ajo-opetus jatkuvat turvavälejä ja hygieniasäännöksiä noudattaen. Myös oppilaitoksen tiloissa järjestettävät ulkopuolisten tapahtumat sekä mahdolliset iltavuorot tullaan perumaan kyseiseltä ajalta, kerrotaan Esedun tiedotteessa.

Essote valmistelee parhaillaan muita alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

Päivitetty klo 13.42. Lisätty tieto Esedun etäopetuksen jatkumisesta ja opetusjärjestelyistä.