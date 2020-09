Puulan seutuopiston lukuvuoden alku lähestyy – Koronan vuoksi kurssimaksut maksetaan takautuvasti toteutuneiden tuntien mukaan

0

Puulan seutuopiston uusi lukuvuosi on jo korvilla ja kursseille haluavan kannattaa kiirehtiä ilmoittautumaan. Opiston lukuvuosi alkaa 21. syyskuuta. Taidekoulun lukuvuosi alkoi jo tällä viikolla.

Ilmoittautumisaika umpeutuu pääsääntöisesti seitsemää päivää ennen kurssin alkua, kertoo opistosihteeri Kaija Koskinen.

– Se on opettajan hyväksi, että hän tietää, alkaako kurssi. Opettajan pyynnöstä voimme siirtää ilmoittautumisaikaa.

Ajoissa ilmoittautuminen on tärkeää kurssien toteutumisen kannalta.

– Opistolautakunta on määrännyt tietyn minimiopiskelijarajan, jolla kurssi voidaan toteuttaa. Jos jotkut empivät ilmoittautumisen kanssa, kurssi voi jäädä toteutumatta.

Koskisen mukaan ilmassa on ollut pientä empimistä koronan vuoksi. Ilmoittautua voi monella tapaa.

– Suosittelemme netti-ilmoittautumista, mutta puhelimellakin onnistuu, varsinkin, jos haluaa tiedustella jotakin kurssista. Totta kai voi myös käydä toimistossa. Pitää kuitenkin muistaa ja ottaa huomioon, että kunnantalon ovet ovat nykyään auki vain arkisin kello 9–11.30, Koskinen muistuttaa.

Hän haluaa muistuttaa myös, että opiston toimisto muutti keväällä kunnantalon sisääntulokerrokseen. Moni eksyy vielä yläkertaan.

Ilmoittautumisajan umpeuduttua ei ilmoittautuminen onnistu enää verkkosivujen kautta.

– Vapaita kurssipaikkoja voi silloinkin vielä tiedustella ottamalla yhteyttä toimistoon, tähdentää Koskinen.

Taidekoulun vapaita paikkoja voi tiedustella taidekoulun vastaavalta opettajalta Niina Lahikaiselta.

Opistossa voi harrastaa monenlaista. Koskisen mukaan varsinkin liikuntakurssit, kuten jooga, pilates ja tanssi, vetävät puoleensa.

– Myös laulu- ja harmonikkakurssit ovat kestosuosikkeja. Olisi ihanaa, kun ihmiset löytäisivät myös kaikkien uusien kurssien pariin.

Ajan hermoilla on uutuuskurssi Kasvomaskit & visiirit, jossa opetellaan ompelemaan suojavarusteet.

Koronaepidemia heijastuu toimintaan muullakin tavalla. Opistolautakunta linjasi vastikään, että kurssit laskutetaan jälkikäteen.

– Mahdollisesti koronan vuoksi keskeytyneistä kursseista laskutetaan vain toteutuneet tunnit.

Näyttää siltä, että lukuvuosi päästäisiin aloittamaan normaalina lähiopetuksena. Korona on aiheuttanut kuitenkin erityisjärjestelyitä. Joillain kursseilla tiloihin ja oppilasmääriin on tullut muutoksia turvavälien takaamiseksi.

– Tarkista kurssisi pitopaikka. Se on voinut muuttua. Kurssin peruuntumisesta ilmoitamme aina oppilaalle henkilökohtaisesti, Koskinen ohjeistaa.

Opiskelijat kantavat myös itse vastuuta omasta ja toisten turvallisuudesta, alleviivaa Koskinen.

– Voi pitää käsidesin mukana ja käyttää kasvomaskia. On jokaisen valinta, kuinka haluaa itseään suojata. Ja pääasia on, että vain aivan terveenä tullaan tunnille.

Ilmoittautuminen osoitteessa https://opistopalvelut.fi/puula