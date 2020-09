Essoten alueelta ei ole löytynyt uusia koronatartuntoja

0

Uusia koronatartuntoja ei ole löytynyt Essoten alueelta, kerrotaan Essoten tiedotteessa.

– Testitulosten valossa tilanne näyttää tällä hetkellä olevan hallinnassa ja toimenpiteidemme mitoitus on osunut kohdilleen. Olemme onnistuneet jäljityksessä ja testauksessa. Juuri näinä päivinä pitäisi koronatesteistä alkaa ilmaantua uusia tapauksia, jos tauti olisi laajemmin levinnyt, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Essote on testannut runsaasti tulehdusoireisia, viimeisen kolmen päivän aikana 514 henkilöä.

– Saamme suurtenkin testimäärien tulokset nyt nopeasti. Kiireellisissä testeissä tulos tulee muutamassa tunnissa ja loputkin pääsääntöisesti alle vuorokaudessa, kertoo Gärdström.

Omaolon oirearvion sähköinen yhteydenottomahdollisuus on nyt tullut käyttöön Essotessa. Asiakkaat voivat lähettää oirearvionsa ammattilaiselle, jonka jälkeen Essoten ammattilainen on yhteydessä asiakkaaseen joko puhelimitse tai Omaolopalvelun kautta.

– Olemme kouluttaneet 40 työntekijää vastaamaan Omaolon kautta tuleviin kysymyksin. Pahin puhelinruuhka on nyt hellittänyt. Uskon, että puhelimella läpipääsy helpottuu tämän uuden kanavan ansiosta, arvioi Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Koronavilkun hälytykset tuovat Essoteen paljon tiedusteluja altistumisilmoituksen saaneilta oireettomilta henkilöiltä.

– Jos vilkku antaa altistumisilmoituksen ja henkilö on oireeton, tulisi hänen seuraavan kahden viikon ajan noudattaa allaolevia ohjeita. Jos koronaan viittaavia oireita ilmenee, tulee ottaa viipymättä yhteyttä Päivystysavun numeroon 116 117, Gärdström ohjeistaa.

Ohjeita koronavilkun kautta altistumisilmoituksen saaneille:

• Vältä tapaamasta muita ihmisiä.

• Huolehdi käsihygieniastasi.

• Vältä julkisia paikkoja ja liikennevälineitä. Jos joudut liikkumaan julkisilla paikoilla, pidä etäisyyttä muihin ihmisiin vähintään kaksi metriä. Jos et pysty pitämään riittävästi etäisyyttä, käytä kasvomaskia.

• Anna toisen ihmisen hoitaa ruokaostokset ja muu asiointi kodin ulkopuolella, jos mahdollista.

• Jos yskit tai aivastat, suojaa nenäsi tai suusi kertakäyttönenäliinalla. Laita käytetty nenäliina jäteastiaan ja pese kätesi vedellä ja saippualla tai käytä käsihuuhdetta. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan.