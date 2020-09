Tartuntaketjussa 23 koronatartuntaa – yli 300 karanteenissa

0

Kaksi uutta koronatartuntaa on löytynyt eilisen eli 9. syyskuuta jälkeen Essoten alueelta. Uudet positiiviset koronatestien tulokset ovat osa Jukureiden jääkiekkojoukkueisiin liittyvää tartuntaketjua, jossa tartuntojen kokonaismäärä on nyt 23. Tapauksen johdosta karanteenissa on nyt yli 300 ihmistä.

– Laajan testaustauksen perusteella tilanne näyttäisi olevan nyt hyvin hallussa. Ainoastaan muutamia tiedossa olevia altistuneita on enää tavoittamatta. Tartunnan saaneet ovat liikkuneet viikonlopun aikana laajasti Mikkelin keskustassa. Samalla alueella olleiden kannattaa nyt välttää lähikontakteja, pitää hyvät turvavälit ja käsihygienia ainakin viikon, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koronapositiiviseksi osoittautuneet ovat liikkuneet lieväoireisina tai oireettomina taudinkantajina muun muassa lähes kaikissa Mikkelin keskustan ravintoloissa, erityisesti ruokaravintoloissa, kahviloissa ja kaupoissa perjantain 4. syyskuuta ja maanantain 7. syyskuuta välisenä aikana.

Laaja tartuntaketju on ruuhkauttanut Essoten puhelinpalvelut. Kuntayhtymän verkkosivuilta löytyy tietoa jonotusajoista. Tartuntaa epäilevien tulee soittaa numeroon 116117.

– Olen kovin pahoillani noista ruuhkista. Olemme purkaneet niitä urakalla ja uskoisin tilanteen rauhoittuvan sielläkin viikon loppuun mennessä. Puhelinruuhkiin tulossa on pian helpotusta, kun saamme käyttöön Omaolon sähköisen lomakkeen yhteydenottoa varten. Se on tänään testauksessa, mutta tarkkaa käyttöönoton aikaa on vielä vaikea arvioida, Seppälä kertoo.