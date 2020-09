Pääkirjoitus: Kaivokset ja puhdas luonto eivät sovi yhteen

0

Malminetsintäyhtiö Finnaust Mining Finland Oy on hakenut ja saanut Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta luvan malminetsintävaraukseen. Varauksen turvin yhtiöllä on etuoikeus varsinaisen malminetsintäluvan hakemiseen. Jos yhtiö myöhemmin hakee ja saa etsintäluvan, se voi etsiä malmiesiintymiä laajoilta alueilta Kangasniemeltä, Joutsasta ja Mikkelistä.

Yhtiön lupaprosessi on huolestuttanut ja puhuttanut ihmisiä laajasti kesän aikana. Kangasniemi on tunnettu puhtaasta Puulastaan ja kauniista luonnostaan, joten malminetsintä ja mahdollinen kaivostoiminta koetaan vakavana uhkana.

Maanantaina huolestuneiden joukkoon ilmoittautui myös kunnanhallitus, joka osaltaan hyväksyi kunnan lausunnon Finnaust Miningin luvista. Lausunnossa Kangasniemi suhtautuu kielteisesti mahdolliseen kaivostoimintaan ja epäilee sen myötä tulevan ympäristöriskejä.

”Kangasniemen vahvuuksia on puhdas luonto ja sen ympärille rakentuvat virkistys- ja harrastusmahdollisuudet. Kunnan keskeisiä elinvoimatekijöitä ovat luontoarvot ja vapaa-ajanasuntojen suuri määrä. Luontoarvoja ja kaivostoimintaa on vaikea sovittaa yhteen”, todetaan kriittisessä lausunnossa.

Kuntalaisten, kesäasukkaiden ja kunnan huoli on aiheellinen. Kaivostoiminnan Suomen maaperään jättämät jäljet ovat pahoja. Usein käy niin, että kaivostoiminta jää lyhytaikaiseksi, mutta sen aiheuttamat ongelmat luonnolle ja vesistöille muodostuvat pitkäaikaisiksi. Siksi onkin paikallaan, että ympäristöhuoli tuodaan esiin selkeästi jo nyt, vaikka malminetsintälupa ja -varaus eivät vielä tarkoitakaan kaivostoiminnan aloittamista.