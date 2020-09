Kolumni: Yksilökeskeisyys on pinnalla myös veneilyssä

0

Virusepidemia on halvaannuttanut monet yritykset ja suistanut työntekijöitä työttömyyskortistoon. Maailmalla on kuitenkin vielä porukkaa, joka kuluttaa aikaansa amerikkalaisen jalkapallokentän kokoisilla luksusjahdeilla.

Brittilehti Financial Timesin viikonloppunumerossa kerrottiin elokuussa veneen valmistuksen tuulista saarivaltiossa. Eliitin suosikkilehti pokkasi vuoden uutismedian tittelin toista kertaa peräkkäin joulukuussa 2019. FT:n How To Spend It -liitteen mukaan pienet luksusveneet on toimialan uusin trendi. Syvätaskuiset kuluttajat haluavat nyt näyttäviä pikaveneitä, joilla pääsee merellä nopeasti lounaspaikkaan tai pulahtamaan veteen.

Helsingin edustalla liikkuu myös tehokkaita moottoriveneitä, mutta kaikki veneilijät eivät osaa hallita niitä. Veneet ovat suurentuneet myös Puulalla, jossa tilaa kyllä riittää sopivilla tuulilla purjeveneillekin.

Moottoriveneille on Kangasniemellä kysyntää, mikä näkyy venepaikkojen varaustilanteessa. Haukkarannassa on 60 paikkaa, joita on paikoin jonotettu jopa kahdeksan vuotta. Hirvensalmen puolella Mainiemen venesatamassa kelluu toista sataa venettä, ja tulijoita riittää. Myös Käräjäniemessä on lisätty venepaikkojen määrää.

Saaressa lomailevat mökkiläiset eivät välttämättä tarvitse isoa venettä mukavaan kesäseikkailuun. Sähkömoottorilla varustetulla soutuveneellä tai kajakilla meloen pääsee myös nauttimaan Puulan puhtaasta vesistöstä. Ihmisten arvot ovat kuitenkin muuttuneet. Isolla moottoriveneellä voidaan kurvata urku auki soutuveneen vierestä silmiä räpäyttämättä. Vaaratilanteisiin joudutaan vähän väliä keikkuvissa aalloissa myös venesatamissa. Kanssaihmisiä ei enää huomioida järvelläkään.

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja, joka istuu kesäisin 80-luvulla valmistetun alle viisimetrisen alumiiniveneen kokassa Puulalla.