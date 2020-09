Poikkeusolojen pähkinät osa 24

0

Kysymykset:

1. Minä vuonna urheiluseura Kangasniemen Kalske on perustettu?

2. PuulaGolf on puolestaan avattu vuonna 2007. Montako hole in one:a kentällä on tehty tähän päivään mennessä?

3. Biokaasu on uusiutuvaa polttoainetta, jota tuotetaan mm. biojätteistä ja jätevedenpuhdistamojen lietteistä. Mikä on sen palava kaasukomponentti?

4. Kun tankkaat dieseliä, näet polttoainepistoolissa yleensä merkinnän B7. Mitä se tarkoittaa?

5. Kirkkovaltuusto on ev.lut. seurakunnissa ylin päättävä elin. Montako jäsentä siihen kuuluu Kangasniemellä?

6. Minkä kirjallisuusteoksen mukaan maailman suurin suunnistusviestitapahtuma Jukolan Viesti on nimetty?

7. Eino Leino kirjoitti Nocturnen lopulliseen muotoonsa Kangasniemellä. Mikä ”kaunisääninen” lintu runossa mainitaan?

8. Mitä on paahtosuola ja mitkä ovat sen raaka-aineet?

9. Mikä rouskulaji (sieni) on lievästi myrkyllinen, ja sen maitiaisneste on muiden rouskujen valkoisesta poiketen kirkasta?

10. Jäähallin kyljessä on etenkin yleisurheilijoiden hyödyntämä juoksusuora. Mutta mitä lajia harjoitellaan jäähallin yläkerrassa/vintillä?

Oikeat vastaukset löytyvät 10.9. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallilehdestä.

Tämän viikon kysymykset laati Tero Kemppi, joka haastaa ensi viikon kysymysten laatijaksi Matti Suvannon.