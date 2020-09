Essoten alueen uudessa koronaketjussa 20 tartuntaa – Jukureiden U20- ja Liiga-joukkue on asetettu karanteeniin

0

Maanantain ja tiistain (8.9.) aikana Essoten alueella on löydetty kaikkiaan 20 uutta koronatartuntaa. Kaikki löydetyt positiiviset koronatestien tulokset liittyvät samaan tartuntaketjuun, kerrotaan Essoten tiedotteessa.

Essote tiedotti maanantaina illalla kolmesta ja tiistaina aamupäivällä kahdesta tartunnasta. Tiistain kuluessa testeissä löytyi vielä 15 tartuntaa lisää.

Jääkiekkojoukkue Jukurit on kertonut julkisuuteen, että tartunnat ovat Jukureiden U20- ja liigajoukkueen pelaajia tai heidän lähipiiriään.

Jukurien U20-joukkue on karanteenissa tartuntojen ja altistusten vuoksi. Karanteenien takia U20-joukkueen Nuorten SM-Liigan kotiottelut perjantaina ja lauantaina on peruttu, kerrotaan Jukureiden tiedotteessa. Tartunnan saaneet ovat oireettomina ollessaan altistaneet maanantaina koko Jukurien Liiga-joukkueen, joka on asetettu tänään tiistaina 14 vuorokauden karanteeniin. Joukkueeseen kuuluvat kaikki pelaajat, huoltohenkilöstö, valmentajat ja joukkueenjohto. Lisäksi karanteeniin on asetettu muutamia Jukurien juniorijoukkueiden valmentajia, jotka ovat olleet yhteisessä koulutustilaisuudessa yhden, tuolloin vielä oireettoman tartunnan saaneen kanssa. Jukurien Liiga-kotiharjoitusottelu KooKoota vastaan torstaina 17. syyskuuta on peruttu.

Essote jatkaa altistuneiden kartoitusta. Jo tähän mennessä altistuneita ja karanteeniin määrättyjä on yli sata henkilöä.

– Jokaisen alueen ihmisen on nyt syytä olla todella varovainen. Pelkään pahoin, että tartuntoja löytyy altistuneista vielä lisää. Sosiaalisia tilanteita kannattaa välttää lähivuorokausien aikana, jotta uusia altistumisia ei tule ja tilanne rauhoittuu, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essote tiukensi suosituksiaan ja omia ohjeistuksia tänään tiistaina.

– Tiukennamme jälleen suosituksia. Suosittelemme, että Mikkelin alueella on kaikki kokoukset pidetään etänä ainakin viikon ajan. Kasvomaskeja suosittelemme jälleen käytettäväksi kaikessa julkisessa liikenteessä ja tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on vaikeaa. Hyvä käsi- ja yskimishygienia on nyt tavallistakin tärkeämpiä. Niillä voidaan välttää monta jatkotartuntaa, sanoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Oireita saaneiden tulee olla yhteydessä Päivystysavun numeroon 116 117.

Nykyisten tartuntatietojen perusteella uusia suosituksia ei ole tänään tulossa, mutta tilannetta arvioidaan Essotessa päivä kerrallaan.

– Toistaiseksi tartunnat ovat olleet melko rajatussa porukassa ja muussa väestössä tartuntoja ei ole havaittu, Seppälä sanoo.