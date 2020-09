Suomalaisen ruoan päivää vietetään tänään perjantaina

0

Ensimmäistä Suomalaisen ruoan päivää vietettiin virallisesti vuosi sitten. Tänä syksynä juhlapäivä on tänään eli perjantaina 4.9.

Syömme toivottavasti usein, vaikka joka päivä, suomalaista ruokaa. Erillinen teemapäivä muistuttaa asian tärkeydestä. Päivään on helppoa osallistua poimimalla ruokakaupasta ostoskoriin suomalaisia elintarvikkeita ja valmistamalla niistä aterioita. Parhaiten suomalaiset elintarvikkeet tunnistaa Hyvää Suomesta -merkistä. Merkki pakkauksessa kertoo, että elintarvike on alkuperältään suomalainen: raaka-aineet ja työ tulevat omasta maasta sekä tekijät ja tuotantoketju tunnetaan. Yli 300 kotimaiselle ruoan valmistajalle on myönnetty Hyvää Suomesta -merkki ja se löytyy jopa 12 000 tuotteen kyljestä.

Kangasniemen Maaseutuseura ry tekee teemapäivää näkyväksi paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. K-Market Puulantorissa ja sen piha-alueella on perjantaina mahdollisuus tutustua paikallisiin elintarvikkeisiin ja niiden tuottajiin. Tapahtumassa voi kysyä tuottajilta lisätietoja tuotteista. Sienien tunnistusta ja opastusta niiden käyttöön on myös luvassa. Tuotteita ovat esittelemässä kello 10-14 ainakin Ikolanmäen Tila, Koivuniemen Lammastila, Kaarnikka Tmi Päivi Saikkonen ja Vavesaaren Tila Oy.

Suomalaisen ruoan päivä pe 4.9. klo 10-14 K-Market Puulantori.