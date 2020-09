Koronatestin tuloksen saa Essotessa nyt nopeasti

0

Koronatilanne on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella pysynyt rauhallisena. Uusia tapauksia ei ole löytynyt. Karanteeniin on laitettu yksittäisiä muilla alueilla vierailleita ja altistuneita henkilöitä. Essotessa otetaan päivittäin näytteitä nyt 100 – 200 kappaletta. Enimmillään näytteitä on otettu jopa reilu 250 vuorokaudessa.

– Noin 95 prosenttia testeissä käyneistä saa tuloksen tavoitteiden mukaisesti vuorokaudessa. Rauhallisen tilanteen johdosta lievennämme maskisuositusta, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essote suosittelee edelleen maskeja käytettäväksi liikuttaessa maakunnan rajojen yli linja-auto- ja junaliikenteessä.

– Tilanne voi muuttua hyvin nopeasti, kuten on käynyt Kainuussa ja Keski-Suomessa. Liikkeellä on edelleen myös runsaasti virustauteja, joiden torjuntaan sopivat samat ohjeet kuin koronassa: hyvä käsihygienia, suojaetäisyydet ja mikäli yskit tai aivastelet, tee se hihaan tai nenäliinaan, kehottaa Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essoten alueellinen kasvomaskisuositus:

Essote suosittaa kasvomaskin käyttöä,

Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää, erityisesti ruuhkavuoroilla linja-autoissa.

Joukkoliikenteessä, linja-autoissa ja junissa, kun matka suuntautuu maakunnan rajojen ulkopuolelle.

Kun olet matkalla koronavirustestiin tai pois sieltä. Suosittelemme välttämään kaikkea liikkumista kodin ulkopuolelle ennen kuin testitulos on valmis, poislukien akuuttiin terveysasiaan kuuluva matka maskia käyttäen.

Kun palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella, esimerkiksi akuuttiin terveysasiaan liittyvä matka.

Kasvomaskia on hyvä käyttää edelleen tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on vaikeaa:

Tällaisia tilanteita voivat olla laajat yleisötapahtumat, joissa turvavälien pitäminen on vaikeaa, kuten urheilutapahtumat, messut ja musiikkitilaisuudet.

Joukkotapahtumissa suositellaan tapahtumapaikalla oleville järjestävän tahon edustajille/myyntipisteiden henkilöstölle kasvon peittävän visiirin tai suojamaskin käyttöä.