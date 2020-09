Puulan vedenkorkeus on tavanomaisella korkeudella – vähäsateinen elokuu on laskenut vedenpintoja

0

Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden valtaosin melko tavanomaisella korkeudella, mutta laskusuunnassa, kerrotaan Ely-keskuksen tiedotteessa. Elokuu oli vähäsateinen, joten maaperä on nyt verrattain kuivaa. Vaatii runsaampia sateita, jotta se näkyisi merkittävästi järvien vedenkorkeuksissa.

Vähäsateisen elokuun vaikutukset näkyvät nopeimmin valuma-alueeltaan pienissä järvissä ja uomissa ja niissä vedenpinta saattaa olla jo alhainen. Mäntyharjun reitillä säännöstellyn Puulan vedenkorkeus on laskenut ajankohdan keskiarvon tasolle. Ylempänä vesistössä oleva Kyyvesi on kolme senttimetriä ja Synsiä neljä senttimetriä ajankohdan keskiarvon alapuolella.

Puulan ja Synsiän veden lämpötila on nyt 15 astetta ja niiden ennustaan laskevan viikon kuluessa 14,6 asteeseen. Kyyveden veden lämpötila on nyt 13,6 astetta ja sen ennustetaan laskevan seitsemän vuorokauden kuluessa 13,3 asteeseen.

Etelä-Savossa pohjavesimuodostumien pinnankorkeudet ovat ajankohdan keskitasolla tai hieman sen yläpuolella.