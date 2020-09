Pääkirjoitus: Koronavilkku kannattaa ladata

0

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama Koronavilkku -sovellus julkaistiin maanantaina. Kansalaisilta vilkku sai varsin hyvän vastaanoton. Jo heti alkuviikosta sovelluksen latasi matkapuhelimeensa reilusti yli miljoona suomalaista.

Koronavilkun tavoitteena on tunnistaa ja katkaista mahdollisia tartuntaketjuja. Sovellus varoittaa käyttäjäänsä, jos tämä on sovelluksen arvion mukaan saattanut altistua koronavirukselle. Kun koronatartunnan saanut ilmoittaa tartunnastaan, kartoittaa sovellus ne sovelluksen käyttäjät, jotka ovat olleet mahdollisesti kontaktissa tartunnan saaneen kanssa. Esimerkiksi samassa bussissa matkustaneet tai konsertissa istuneet saavat varoitusilmoituksen.

Kenenkään henkilötietoja koronavilkku ei paljasta eikä välitä. Tartunnan saanut voi ilmoittaa tartunnastaan täysin nimettömästi.

On tärkeää, että kaikki ne, joilla on älypuhelin, käyvät sovelluksen lataamassa. Suurin hyöty sovelluksesta saadaan luonnollisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa, joissa liikkeellä on laajoja ihmisjoukkoja. Sovellus kannattaa ladata myös Kangasniemen kaltaisissa pienissä kunnissa. Sekä sovelluksen käyttäjän oma että lähimmäisten terveys on paremmin turvassa, kun viesti mahdollisesta altistuksesta tulee perille mahdollisimman nopeasti.

Se kuitenkin kannattaa muistaa, että päteväkään sovellus ei korvaa kevään aikana opeteltuja suojautumiskonsteja. Edelleen on tärkeää, että pesemme käsiämme, käytämme käsidesiä, pidämme turvavälejä ja vedämme ainakin ruuhkapaikoissa liikkuessamme maskin kasvoille.