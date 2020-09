Töitä tarjolla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä teollisuudessa

0

Paikkakunnalla on parhaillaan avoimena työpaikkoja sairaanhoitajille hoivakodissa sekä mielenterveys- ja päihdevastaanotolla. Lähihoitajille on tarjolla töitä kotihoidossa ja hoivakodeissa. Lisäksi hoitajille on töitä tarjolla kotipalveluyrittäjänä.

Paikkakunnan teollisuudessa on töitä tarjolla hitsaajille, tig-hitsaajalle, sorvaajalle ja konepuusepille.

Työpaikkoja on avoinna myös postinjakajalle, myyjälle, rakennustyöntekijälle, varastotyöntekijä/trukinkuljettajalle, taksinkuljettajalle ja hakkuukoneen kuljettajalle. Lisäksi kunta hakee parhaillaan työvalmentajaa määräaikaiseen oppisopimussuhteeseen.