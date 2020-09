Poikkeusolojen pähkinät osa 23

0

Kysymykset:

1. Missä sijaitsi Kangasniemen kesäteatteri 1960-luvulla?

2. Milloin Suomeen määrättiin poikkeustila Korona-pandemian vuoksi?

3. Milloin on seuraava karkausvuosi?

4. Kuinka monta kertaa Raamatussa sanotaan: ”älä pelkää”?

5. Kuka oli seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra?

6. Nuorten suosima Salmelan leirimaja ja rantasauna saivat aikoinaan hirret seiniä varten lahjoituksena pitäjän isänniltä. Mikä oli rakentamisvuosi?

7. Mistä vuodesta alkaen koulun alkaminen siirtyi syyskuun ensimmäisestä elokuulle?

8. Mitä vanha sanonta: ”jos teeri kukertaa jo elokuun lopulla tai syyskuun alussa” tarkoitti?

9. Minkä niminen juhlapyhä on lasten ja enkelien päivä?

10. Aapelin lastenkirjassa ”Koko kaupungin Vinski” on piirrettynä eräs kangasniemeläinen rakennus. Mikä?

Oikeat vastaukset löytyvät 3.9. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Hannu ja Riitta Hakala laativat tämän viikon pähkinät. He haastavat seuraavaksi kysymysten tekijäksi Tero Kempin.