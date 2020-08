Ryteikkö kauniiksi

0

Vielä 1960 -luvun lopulla Kankaistenlampi oli oikea lampi. Sininen vesi kimalteli urheilunkentän ja koulukeskuksen välisellä alueella.

1970-luvun alussa laskuojia perattiin ja lampi kuivui olemattomiin. Jäljelle jäi maisemaa rumentava sankka risukko ja ajoittain pahastikin tulviva oja, jonka kautta hulevedet valuvat edelleen vesistöihin.

Nyt näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että Kankaistenlammen alueesta rakentuu monimuotoinen,, kaunis alue runsaine lintulajeineen, pitkospuineen ja lintutorneineen. Alueesta voi tulla viihdyttävä virkistäytymisalue luonnossa liikkujille ja lintubongareille sekä opettava ympäristö koululaisille.

Lisäksi paikalle kunnostettava kosteikko suojelisi järviluontoa puhdistamalla Puulaan Kankaisten alueelta kulkeutuville hulevesille.

Alustavia suunnitelmia Kansis-keskuksen ja urheilukeskuksen välisen ränsistyneen alueen muuntamisesta kosteikoksi on tehty noin vuoden ajan. Nyt hanke on saanut tuulta purjeisiin ja varsinaisen hankesuunnitelman teko on käynnistymässä.

On hienoa, että keskeisellä paikalla sijaitseva ongelmapusikko saadaan nyt muutetuksi kauniiksi kosteikoksi. Kosteikkoidean isät, LC Kangasniemen ”vesileijonat” Jouko Häkkinen ja Tuomo Halmeslahti sekä Kangasniemen Luonto ry:n Mika Ollikainen ovat ansainneet kiitokset ympäristön hyväksi tekemästään työstä. Myös Pohjois-Puulan osakaskunta, Riistakeskus ja hanketta vetävä Pohjois-Puulan osakaskunnan puheenjohtaja Teemu Ukkonen ansaitsevat kiitokset.

Kun ryteikön paikalla on kaunis kosteikko, on Kangasniemi taas piirun verran uskottavammin Suomen kaunein kunta.

Kalevi Tiitinen