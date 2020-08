0

Kesän ulkomaanmatkailusesonki on saanut koronaviruksen tartuntamäärät Suomessakin kasvuun. Monilla paikkakunnilla on haluttu varmistaa syksyn ylioppilaskirjoitusten onnistuminen ja päätetty siirtää abiturientit etäopetukseen. Kangasniemellä ylioppilaskokelaat siirtyvät etäopetukseen 7. syyskuuta.

–Lukio esitti etäopetukseen siirtymistä ja viime viikolla sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen. Päätöksen toteutuksesta vastaa lukion rehtori, selvittää sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen.

Huovisen mukaan ylioppilaskirjoitusten mahdollisimman normaali sujuminen on ensiarvoisen tärkeää lukiolaisten jatko-opintoihin hakeutumisen vuoksi. Koronatilanne ei Kangasniemellä vaikuta mitenkään uhkaavalta, mutta etäopetukseen siirtyminen pienentää riskiä, että abiturientti joutuisi jättämään kirjoitukset väliin karanteenin vuoksi.