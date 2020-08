Vaisu päiväperhoskesä – Tällä hetkellä lennossa on nokkos- ja sitruunaperhosia

0

Suomen ympäristökeskuksen keräämien ennakkotietojen perusteella kuluva perhoskesä on ollut hieman paria edellistä heikompi. Päiväperhosseurannassa havaitut perhosmäärät laskivat noin viidenneksellä edelliskesästä. Myös enemmistö päiväperhoslajeista on esiintynyt viime vuotta vähälukuisempana. Etenkin vaeltavat perhoslajit, kuten ohdake ja amiraaliperhonen ovat olleet vähissä.

Yleisimmissä päiväperhoslajeissa on selvästi enemmän edelliskesästä vähentyneitä kuin runsastuneita lajeja. Vähentynyt on 26 lajia ja runsastunut on 14 lajia.

Kannat laskivat etenkin useimmilla keskikesän lajeilla, kuten hopeatäplillä ja sinisiivillä. Silmiinpistävää oli etenkin kahden perinteisesti runsaimman lajin, tesma- ja lanttuperhosen vähälukuisuus. Paremmin meni osalla alkukesän lajeista sekä aikuistalvehtijoilla. Lauha talvi saattoi vaikuttaa aikuistalvehtijoiden hyvään menestykseen.

Toukokuu oli kolea, mikä lykkäsi perhoskesän alkua. Kesäkuu puolestaan oli ennätyksellisen helteinen, joskin paikoin kärsittiin kuivuudesta. Heinäkuu oli tavanomaista sateisempi, mikä vaikeutti tuolloin lentävien lajien lisääntymistä.

Päiväperhosia on ollut runsaasti liikkeellä viime viikkoina. Tällä hetkellä lennossa on runsaasti nokkos- ja sitruunaperhosia. Niiden määrät ovat kuitenkin laskusuunnassa, sillä osa perhosista on jo asettunut talvilepoon.