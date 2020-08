Essoten alueelta on löytynyt yksi uusi koronatartunta – Puhelinpalvelujen ruuhkaan odotetaan helpotusta

0

Essoten alueelta on löytynyt yksi uusi koronatartunta eilen torstaina 20. elokuuta. Tartunta on todennäköisesti saatu ulkomailta. Tartunnan saanut on hoidossa Mikkelin keskussairaalassa. Tartunnalle altistuneet on asetettu karanteeniin ja heitä testataan parhaillaan, kerrotaan Essoten tiedotteessa.

Ruuhkat Essoten puhelinpalveluissa ovat jatkuneet. Ruuhkien purkamista on vaikeuttanut Essoten henkilöstön ja heidän lastensa flunssa-aalto. Ruuhkiin on tulossa pientä helpotusta, kun Päivystysavun numero jakautuu kahtia tänään perjantaina 21. elokuuta iltapäivällä: koronalinjaan 1 ja muuhun akuuttilinjaan 2.

– Pystymme näin paremmin takaamaan avun sekä koronaepäilyissä että muissa akuuteissa tilanteissa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Seppälän mukaan jatkossa Omaolon koronakyselyyn on myös tulossa mahdollisuus jättää yhteydenottopyyntö, johon Essote vastaa vuorokauden kuluessa.

– Olemme myös edistyneet lisähenkilöstön rekrytoinnissa, mutta sen tulokset alkavat näkyä vasta myöhemmin, Seppälä kertoo.

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille alkoi Essoten alueella eilen. Toistaiseksi Essote on jakanut muutamia kertakäyttömaskeja kerrallaan kullekin asiakkaalle.

-Jatkossa jakeluun tulee jonkin verran myös pestäviä monikäyttömaskeja. Tulemme lisäämään entisten lisäksi jakelupisteitä myös Anttolaan, Ristiinaan ja Haukivuorelle. Tila- ja henkilöstöjärjestelyt jakelun suhteen ovat vielä kesken, kertoo palvelupäällikkö Pirjo Kirvesmies Essoten perhe- ja sosiaalipalveluista.

Kangasniemellä kasvomaskien jakelupiste on kunnantalon aulan asiointipiste, josta kasvomaskeja jaellaan vähävaraisille tiistaisin ja torstaisin kello 9-11.30.