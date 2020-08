Vähävaraisten maskijako alkaa – Kasvomaskeja jaetaan kahtena päivänä viikossa kunnantalon asiointipisteellä

0

Sosiaalipalvelut jakaa kasvomaskeja Essoten alueen vähävaraisille. Kangasniemellä vähävaraisille jaetaan maskeja kunnantalon aulan asiointipisteellä kahtena päivänä viikossa eli tiistaisin ja torstaisin kello 9-11.30. Maskijakelu alkaa heti, kun maskeja on saatu, mutta viimeistään ensi viikon tiistaina.

Vähävaraisten maskeja voi hakea jokainen, joka katsoo kuuluvansa niiden saajaksi.

– Lähtökohtaisesti kasvomaskien hankinta on omakustanteista. Hallituksen tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin linjasi, että vähävaraisten ihmisten on mahdollista saada maskit kunnan kustantamina. Yhdellä hakukerralla suojia voi saada vain muutaman kappaleen määrän, jotta niitä riittää myös Essoten henkilöstön käyttöön, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.