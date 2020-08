Pääkirjoitus: Etätöihin eväitä

0

Maan hallitus antoi viikko sitten periaatepäätöksen etätyösuosituksesta. Sen mukaan tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat koronaepidemian olevan alueellisesti kasvussa, hallitus suosittelee, että kyseisen alueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa ja edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Vastaavasti tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa torjuntatoimista huolimatta, julkisen sektorin työntekijöiden, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti. Hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille.

Etätöitä voi tehdä myös vapaa-ajan asunnoilla ja näin on myös tehty. Etätyöt ovat mahdollisia monissa ammateissa ja ne edellyttävät toimivia tietoverkkoyhteyksiä. Kangasniemelle on rakennettu reilut 40 kilometriä valokuituverkkoa ja paikkakunnalla on 27 mobiiliverkon tukiasemaa.

Etelä-Savon maakuntaliiton tekemän selvityksen mukaan lisääkin voitaisi rakentaa ja asiakaspotentiaalia löytyy, kun mukaan lasketaan vakituisen asutuksen lisäksi vapaa-ajan asutus. Pullonkaulana yhteyksien parantamisessa harvaan asutuilla alueilla on se, että markkinaehtoisesti tietoliikenneyhteydet eivät parane sitä tahtia kuin olisi tarvetta, joten julkista tukea kiinteiden yhteyksien rakentamiseen tarvitaan.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla uusi laajakaistatukilaki, jonka mukaiset tuet tulevat haettavaksi ensi vuonna. Myös EU:ssa valmistellaan ensi vuonna alkavan rahoituskauden eri ohjelmia, joissa on myös rahoitusta tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Jo ennen rahahanojen avautumista kannattaa asiassa olla hereillä. Maakuntaliiton tietoliikenneselvityksen tehneen kehittämispäällikkö Marko Tantun mukaan tietoliikenneyhteyksien parantaminen edellyttää julkisen tuen lisäksi uusia toimintamalleja sekä perinteiset sektori- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Näin varmasti on, koska kunnat tunnetusti kärvistelevät tällä hetkellä taloutensa kanssa. Asiaan kannattaa kuitenkin satsata ja paneutua, sillä toimivat tietoliikenneverkot ovat keskeinen edellytys kaikelle elinkeinotoiminnalle, asukkaiden sujuvalle arjelle ja etätöiden tekemiselle.