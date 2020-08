Kolumni: Elannonkorjuun aika

0

Elokuu alkaa kääntyä lopuilleen ja nyt onkin hyvä hetki summata, miltä tämän poikkeuksellisen vuoden kesä on näyttänyt paikallisten yrittäjien silmin. Kangasniemellä monen yrityksen tuloksesta tahkotaan iso osa lyhyen kesäsesongin aikana ja tämän vuoden epävarmana ja kaoottisena keväänä sen onnistumista varmasti jännitettiin enemmän kuin koskaan.

Olen viime viikkoina kysellyt monen eri alan yrittäjän kuulumisia ja keskustelut ovat kyllä olleet valtavan ilahduttavia! Näyttää siltä, että Kangasniemellä tämä kesä on ollut poikkeuksellisen hyvä ja kevään kurimuksesta on noustu vauhdilla. Mökkikauppa on käynyt vilkkaana ja uusia vakituisiakin asukkaita olemme saaneet joukkoomme. Kotien ja vapaa-ajan asuntojen varusteluun ja kunnostukseen on panostettu ja sen myötä hankittu palveluita ja tarvikkeita paikallisilta yrityksiltä ennätystahdilla. Rakennusalan yrittäjät ovat kertoneet tilauskirjojen näyttävän hyvältä pitkälle eteenpäin.

Lisääntynyt kotimaan matkailu on näkynyt palvelualan yrityksissä – myös meidän kahvilan ovesta on tupsahtanut sisään lukemattomia uusia asiakkaita ja erinomaisen vilkas kesä on paikannut kevään menetykset. Myös monien erikoisliikkeiden yrittäjät ovat tyytyväisiä – paikallisten palveluiden merkitys on ymmärretty ja niitä on käytetty.

Suomessa on tämän vuoden aikana vähän väkisinkin otettu paljon puhuttu digiloikka ja työnantajat ovat panostaneet etätyömahdollisuuksiin. Meilläkin Kangasniemellä on moni vapaa-ajan asukas viettänyt mökillään pitkiä pätkiä etätöitä tehden.

Ehkäpä tämän valtavan ikävän pandemian yksi harvoista positiivisista vaikutuksista on ollut sen tuoma noste maaseutukunnille. Maaseutu nähdään nyt myös mahdollisuuksina, ei vain kuihtuvina syrjäkylinä. Täällä on tilaa elää ja olla, asua väljästi, harrastaa monipuolisesti ja nauttia luonnosta. Tätä nostetta tulisi nyt käyttää hyödyksi ja miettiä yhdessä eri tahojen kanssa, miten voisimme tuoda Kangasniemeä ja sen monipuolista tarjontaa entistä paremmin esille. Uudet vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat ovat nykyisten lisäksi meille elintärkeitä ja heidän myötään palvelut säilyvät myös tulevaisuudessa, yritykset saavat lisää asiakkaita ja pystyvät luomaan lisää työpaikkoja. Mielestäni tulevaisuudessa on positiivisen kierteen mahdollisuus, jos vain onnistumme tilanteen hyödyntämään.

Tällä hetkellä tautitilanne näyttää taas vähän huolestuttavalta ja vaikutukset heijastuvat toki myös tänne. Yrittäjät, kuten kaikki muutkin, varmasti toivovat, että kevään kaltaisiin rankkoihin rajoituksiin ja toimenpiteisiin ei tule tarvetta. Kovin montaa itsestä riippumatonta taloudellista kriisiä lyhyellä aikavälillä ei mikään yritys kestä, joten hyvin menneen kesän jälkeen taas vähän huolestuneena mietitään, mitä syksy tuo tullessaan. Suhtaudutaan kuitenkin positiivisesti, huolehditaan toisistamme ja siitä, että saamme pidettyä pyörät pyörimässä. Kangasniemellä on hyvä elää ja yrittää!

Kirjoittaja on yrittäjä ja Kangasniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja