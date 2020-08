Ruuhka kasvoi Essoten puhelinpalveluissa – viikonloppuna ei löytynyt uusia koronatartuntoja

0

Uusia koronatartuntoja ei ole löydetty viikonlopun aikana Essoten alueelta. Muutamia henkilöitä on asetettu karanteeniin toisella alueella todetun tapauksen johdosta.

Ruuhkat Essoten puhelinpalveluissa ovat kasvaneet entisestään.

– Soittajamäärissä on ollut kymmenienprosenttien kasvuja viime viikkoihin ja moninkertaistumista verrattuna normaalitilanteeseen. Maanantaina aamulla saattoi tulla samaan aikaan 60-80 puhelua ja odotusaika venyä 1-2 tuntiin Päivystysavun numerossa ja Terveysneuvossa ja ajanvarauksessa, kertoo Essoten pandemiapäällikkö ja päivystyspalvelujen palvelualuejohtaja Hans Gärdström tiedotteessa.

Kuntayhtymän terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä muistuttaa, että hoitotakuun voimassaolon aikana Essote ei voi ajaa muita toimintoja alas ja siirtää henkilöstöä esimerkiksi puhelinpalveluihin tai näytteenottoon.

– Kiireelliset rekrytoinnit ovat meneillään odotusaikojen lyhentämiseksi. Näytteet olemme pääsääntöisesti pystyneet ottamaan vuorokauden kuluessa. Puhelinpalveluihin on kuitenkin hankalampaa polkaista kymmeniä ihmisiä aamuruuhkia purkamaan, Seppälä kertoo.

Laboratorioanalytiikasta Essotelle vastaa pääosin Mikkelin keskussairaalalla sijaitseva Islabin laboratorio. Näytteiden tulokset on saatu yli 80 prosentille näytteistä alle vuorokaudessa.

– Valitettavasti osan Kuopioon menneiden näytteiden vastauksissa on ollut useiden vuorokausien viive. Tämän takia ne näytteet, joita ei voida jatkossa tehdä kapasiteetin takia pikanäytteinä Mikkelissä, lähtevät tästä vuorokaudesta eteenpäin Ruokaviraston laboratorioon Helsinkiin, Seppälä kertoo. Essote tiedottaa kasvomaskien jakelusta vähävaraisille erikseen huomenna tiistaina.