PuulallaSoi -tapahtumassa kuullaan hauskempaa ja jännittävämpää pop-musiikkia

PuulallaSoi on uusi tapahtuma, joka järjestetään huomenna lauantaina ensimmäisen kerran Kahvila Reissupannussa. Tapahtuman järjestää Hokan seudun kyläyhdistys ja tarjoiluista vastaa Reissupannun väki.

– Kyläyhdistys goes to city. Istuimme taannoin yhdistyksen hallituksen jäsenten kanssa Reissupannussa järjestetyssä kantri-illassa ja ajattelimme, että tämä voisi olla hyvä paikka järjestää PuulallaSoi -tapahtuma, kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Lappalainen.

Tuore tapahtuma on tarkoitus järjestää jatkossa eri paikoissa musiikkilajia vaihdellen.

Tällä kertaa PuulallaSoi -tapahtumassa kuullaan popmusiikkia, jota esittävät kangasniemeläinen laulaja-laulunopettaja Eeva Saarenpää ja Länsi-Suomesta, Tarvasjoelta saapuva Tuuli Korpisalo.

– Kiva että tänä kesänä pääsee esiintymään Kangasniemellä, Saarenpää iloitsee.

Saarenpään mukaan illan aikana kuultavan pop-muusikin soundimaailma on hieman erilainen, kuin tavallisessa pop-musiikissa.

– Kun itselläni on klassinen koulutus, yritän tietysti käyttää ääntäni mahdollisimman monipuolisesti. Olemme pyrkineet sovittamaan biisejä siten, että ne kuulostavat popilta, mutta ovat jollain lailla hieman hauskempia, jännempiä ja erikoisempia. Niistä löytyy uusia sävyjä ja uusia ulottuvuuksia, Saarenpää valottaa.

Illan molemmat esiintyjät laulavat ja lisäksi Korpisalo soittaa mandoliinia.

– Olemme musisoineet paljon yhdessä Tuulin kanssa. Hän on itseoppinut monitaituri, joka soittaa useaa eri soitinta ja laulaa superhyvin, Saarenpää kuvailee pitkäaikaista ystäväänsä.

Illan aikana estradilla nähdään myös kolmas henkilö, jonka suhteen Saarenpää on vielä varsin salaperäinen.

– Luvassa on eräs yllätysesiintyjä, jonka myötä saadaan parissa biisissä kuulla lisää sävyjä, hän kertoo

Lauantaina 15.8. kello 19-21 järjestettävä PuulallaSoi -tapahtuma on pääsymaksuton. Reissupannun alueen lisäksi musiikkia voi kuunnella myös vaikkapa veneestä käsin. Seppo Lappalainen vinkkaa, että tapahtuman voi yhteensovittaa myös Syvälahti-illan kanssa.

– Tanssilavalle menijät ehtivät hyvin poikkeamaan Reissupannun takapihalla vähän lämmittelemässä.