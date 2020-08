Pieksämäeltä löytyi kaksi koronatartuntaa – turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa tulee noudattaa

0

Essoten alueella on löytynyt kaksi uutta koronatartuntaa. Covid19-tauti havaittiin Pieksämäellä testeissä kahdella henkilöllä. Tartunnan saaneiden haastattelujen mukaan he ovat käyneet perjantaina 7.8. Mikkelissä Pitkäjärven ABC:lla kello 12-13 ja ovat voineet altistaa virukselle kyseinä aikana siellä olleita.

– Mikäli kyseisenä aikana siellä olleille tulee pientäkään koronaan viittaavaa oireistoa, kehotan heitä olemaan yhteydessä Päivystysapuun 116117 koronatestauksen järjestämiseksi, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Karanteeniin laitettavia henkilöitä ei tartunnan saaneiden haastatteluissa ole löytynyt.

– Pieksämäen tilanne koronan suhteen on ollut pitkään rauhallinen. Tämä on meille tärkeä varoitus, että epidemia ei ole ohi, sanoo vt. johtava lääkäri Aino Rubini Pieksämäen kaupungilta.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä muistuttaa kansalaisia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

– Tautitapauksia tulee edelleen ilmi. On todella tärkeää, että annettuja ohjeita noudatetaan. Tämäkin tapaus osoittaa, että tauti voi lähteä alueellisesti liikkeelle missä tahansa, Seppälä sanoo.