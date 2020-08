Pääkirjoitus: Mummot mahtuvat mustikkaan

0

Koulut alkoivat eilen keskiviikkona ja koulukkailla on koittanut paluu arkeen. Koulujen alku on tuonut paljon lapsia ja nuoria liikenteeseen. Liikenneturva muistuttaa, että me aikuiset olemme vastuussa kouluteiden turvallisuudesta. Tarkkana on oltava erityisesti suojateillä.

Liikenteessä kiire on aina huono asia. Työ- tai koulumatkaan tai lapsen kouluun viemiseen kannattaakin varata riittävästi aikaa. Kun matkaa taittaa kiireettömästi, autoilija voi alentaa nopeuttaan. Se antaa aikaa havainnoinnille ja reagoinnille.

Sieni- ja marjametsissä ei tarvitse nyt hötkyillä. Metsän antimia on niin runsaasti, että mättään juurelle voi vaikkapa istahtaa ja poimia satoa pieneltä alalta kaikessa rauhassa.

Parhaimpaan marjakauteen osuu 15. elokuuta vietettävä Marjan päivä. Samana päivänä nimipäiväänsä viettävät myös Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marianna, Marjukka ja Jatta. Onnea kaikille! Nimi Marja on sijoitettu tälle päivälle kuitenkin siksi, että se on käsitetty Maria-nimestä johtuvaksi ja 15. elokuuta on ollut kristikunnassa Neitsyt Marian muistopäivä.

Nimet ovat metkoja. Esimerkiksi suomen kielessä puhutaan mustikasta eli mustasta marjasta, kun taas monissa muissa kielissä saman marjan nimi pohjautuu siniseen väriin, kuten englannin blueberry ja ruotsin blåbär.

Mustikka kukoistaa kulttuurissamme myös muualla kuin mättäillä, kuten sanonnassa: ”Oma maa mansikka, muu maa mustikka”. Koululaisvitsien aatelinen on mustikkaan liittyvä: ”Kaksi mummoa meni mustikkaan. Toinen ei mahtunut.”

Mutta marja- ja sienimetsiin mahtuu valtavasti mummoja ja kaikenikäisiä. Joten sinne siis!