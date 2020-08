Kolumni: Jos mökkiläiset eivät liikahda, täytyy kangasniemeläisten itse mennä saariin

0

Puulan puhtaat järvimaisemat on Kangasniemen valtti, mutta miten saada mökkiläiset liikkeelle saaresta kunnan palveluita käyttämään? Koko kesäkautta ei jaksa katsella samaa mökin seinää. Lomalla tarvitaan muutakin tekemistä kuin polttopuiden hakkaamista ja muikkuverkkojen kokemista, mutta viikonloppuisin on suuri kynnys lähteä mökiltä kirkonkylälle. Vain bensan tai kaasun hupeneminen irrottaa veneen laiturista.

Monet muistavat lapsuudestaan, kun autoilla rynkytettiin soratietä pitkin mökille ja ruokakassit täytettiin Kangasniemen kaupoilla. Nyt valtateillä matkat taittuvat nopeasti ja autoissa on kuljetustilaa. Ruuat otetaan mukaan kotinurkilta. Kesäkaupan alkuperäinen idea onkin kääntynyt päälaelleen. Nyt mökkiläiset haluavat mennä Käräjäniemeen syömään ravintolaruokaa. Kaupasta ostetaan lähinnä juomia, jäätelöä ja karkkia. Ennen mökkiläisten mieleen ei edes juolahtanut, että syömään lähdettäisiin jonnekin muualle.

Kutemajärven seksifestivaaleista on hurahtanut 16 vuotta, ja Kangasniemi valittiin tv-ohjelmassa Suomen kauneimmaksi kunnaksi 23 vuotta sitten. Kangasniemellä pitäisi keksiä uusia vetonauloja.

Puulan mökeillä on tapahtunut sukupolven vaihdos. Entiset Mannilan kesäkaupan irtokarkkien ostajat ovat nyt itse perheellisiä nelikymppisiä. Aika, metsän eläimet ja ötökät ovat jättäneet jälkensä vuosikymmeniä vanhoihin rakennuksiin. Mökkiläisten taidot olla saaressa ovat heikentyneet takavuosiin verrattuna, jolloin vallalla oli vimmainen tee-se-itse-meininki. Saarissa on nyt huutava pula taitavista rakennusmiehistä ja ylimääräisistä auttavista käsistä nikkarointitehtäviin. Kangasniemeläisten ammatti-ihmisten palveluista ollaan valmiita maksamaan. Mökkiläisten pitäisi vain tietää, mistä heidät tavoittaa.

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja, joka mökkeilee kesäisin Pohjois-Puulalla.