Essote avaa uusia koronan näytteenottopisteitä – Kangasniemellä aletaan ottamaan näytteitä huomisesta lähtien

0

Uusia koronatestauksen näytteenottopisteitä on avattu Essoten alueella. Päivystysavun puhelinnumeron 116 117 kautta asiakkaita ohjataan Juvan, Mäntyharjun, Kangasniemen ja Puumalan toimipisteisiin. Uudet näytteenottopaikat avautuvat vaiheittain tämän viikon aikana.

Kangasniemen näytteenottopisteen toiminta käynnistyy huomenna torstaina 13. elokuuta. Myös oman paikkakunnan näytteenottopisteelle hakeudutaan soittamalla päivystysavun puhelinnumeroon 116 117. Päivystysavusta annetaan soittajalle näytteenottoaika. Kangasniemellä näytteitä otetaan yhden tunnin ajan päivittäin. Näytteen ottaa hoitaja Kangasniemen Hyvinvointikeskuksen päivystyspoliklinikan ovella. Jos paikallinen näytteenotto ruuhkaantuu, soittaja voidaan ohjata testiin muuallekin.

Mikäli näyte on negatiivinen, siitä ilmoitetaan tekstiviestillä ja tieto löytyy myös Kanta -palvelusta. Mikäli koronanäyte on positiivinen, Essotesta soitetaan puhelimitse ja annetaan lisäohjeita.

Mikkelin keskussairaalan Sairaalaparkissa on jo avautunut koronanäytteenotto drive-in-muodossa iltapäivisin. Päivystysapu ohjaa sinne ne tutkittavat, joille kyseiseen pisteen koronanäytteenoton tapa soveltuu parhaiten. Näytteitä voidaan ottaa Sairaalaparkissa sekä kuljettajan että matkustajan puolelta. Piste sijaitsee Sairaalaparkin ensimmäisessä kerroksessa heti sisääntulossa

– Pysäköintiin saa vartin ilmaista aikaa, joten siellä käynti ei tässä yhteydessä maksa mitään. Uusien näytteenottopisteiden avulla kasvatamme näytteenoton kapasiteettia ja lyhennämme asiakkaiden matka-aikaa, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Uusien näytteenottopisteiden avulla Essote varautuu myös näytemäärien kasvuun. Koronatestiin ohjatut pääsevät jatkossakin vuorokauden sisällä testaukseen.

– Ruuhka puhelinpalvelussa on jatkunut koko alkuviikon. Rekrytoimme parhaillaan sekä näytteenottoon että puhelinpalveluihin lisää henkilöstöä, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.