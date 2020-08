Pääkirjoitus: Varautumista tulevaan kesämuistojen voimalla

0

Kesä on ennättänyt siihen pisteeseen, että ensi viikolla alkavat koulut. Koulua käydään syksyllä ensisijaisesti lähiopetuksena, mutta muihinkin opetustapoihin kouluilla joudutaan varautumaan epidemiatilanteen muuttumisen varalta.

Kaikkeen tässä saakin varautua ihan jokainen, kuten mahdollisesti kasvomaskin käyttöön. Viime päivät aihe on puhuttanut paljon, kun THL on kertonut antavansa asiasta pian suosituksen.

Kun suositus tulee, niin sen mukaan sitten on mentävä. Ei sen maskin käyttäminen nyt ihan viheliäisintä ole, esimerkiksi verrattuna vaikkapa hammaslääkärillä käyntiin, jossa sielläkin on käytävä, vaikkei yhtään huvittaisi. Ja kiukutteluhan ei tunnetusti auta sitten yhtään mitään kummassakaan asiassa.

Tietenkin toivoohan sitä, että tiukemmilta toimilta vältyttäisi, mutta epidemiatilanne maailmalla näyttää huonolle ja Suomessakin tapausmäärissä on kasvua. Syksy näyttää mihin mennään.

Hieman erilaisen kesän aikana on monella syntynyt normaalikesästä poikkeavia kesämuistoja. Moni on kerryttänyt kesämuistoja suomalaisen luonnonhelmassa, kun ulkomaan matkat ja monet perinteiset tapahtumat ovat jääneet väliin. Kansallispuistot ja luontopolut ovat pullistelleet kansaa. Sienikorit ja marja-ämpärit ovat täyttyneet luonnonantimista ja siimat ovat kiristyneet järvien ja jokien äärillä.

Toivoa sopii, että nuo muistot lämmittävät pitkälle syksyyn ja antavat voimaa tulevaan.