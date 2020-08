Ilmoittautuminen Puulan seutuopiston kursseille alkoi tänään

0

Puulan seutuopiston tulevan lukuvuoden opetusohjelma on julkaistu. Paperiset oppaat ilmestyivät jakelupisteisiin viime viikolla ja ohjelma julkaistiin myös verkossa. Tänään maanantaina 3.8. kello 9 alkoi kurssi-ilmoittautuminen.

Opiston kurssioppaita saa jakelupisteistä, joita on ainakin S- ja K-kaupoissa, kirjastoissa ja kunnantaloilla niin Kangasniemellä, Toivakassa kuin Joutsassakin.

– Voi niitä kysellä muistakin kaupoista, mutta nämä ovat pääasialliset jakelupisteet, opistosihteeri Kaija Koskinen kertoo.

Näköisversio oppaasta on nähtävillä opiston verkkosivuilla. Lisäksi osoitteessa www.opistopalvelut.fi/puula voi selata kursseja, ja sitä kautta pääsee myös ilmoittautumaan.

– Sieltä voi tarkastella ja hakea näitä kursseja. Siellä meillä on myös tarkemmat kurssikuvaukset, joita ei oppaasta löydy, Koskinen opastaa.

Kurssioppaan rakenne on kokenut ison muutoksen.

– Täällä ei ole paikkakuntia eritelty. Nyt kun etsit kurssia oppaasta, etsit pääluokan mukaan. Esimerkiksi musiikkia, kädentaitoja tai historiaa. Niiden alla on kaikkien paikkakuntien kurssit. Nyt on katsottava tarkkaan, millä paikkakunnalla kurssi on. Emme halunneet enää lähteä erittelemään näitä, sillä tällä tavalla ilmenee, että kaikille kursseille voi osallistua kaikilta paikkakunnilta. Myös ulkopaikkakuntalaiset ovat tervetulleita, Koskinen selostaa.

Ilmoittautua voi monella tapaa, mutta Koskinen peräänkuuluttaa netti-ilmoittautumisen ensisijaisuutta.

– Puhelimella voi ilmoittautua, mutta puhelin tulee ruuhkautumaan maanantaina. Voi myös ilmoittautua toimistossa.

Opiston toimisto sijaitsee Kangasniemen kunnantalon alakerrassa. Koskinen muistuttaa, että koronarajoitusten vuoksi kunnantalon ovet ovat auki vain klo 9–11.30.

Koronan vaikutus opiskeluun herättää kysymyksiä. Tällä hetkellä tilanne näyttää valoisalta.

– Näillä näkymin lukuvuosi aloitetaan aivan normaalisti, ellei muutoksia tule, sanoo opiston rehtori Antti Ruotsalainen.

Ruotsalainen korostaa jokaisen omaa vastuuta.

– Yritän olla optimistinen ja ajatella, että kunhan vain kaikki huolehtivat omalta osaltaan suosituksista ja ohjeista. Ei tulla kipeinä ja huolehditaan käsihygieniasta.

Kansalaisopiston lukuvuosi alkaa 21.9. Joitakin kursseja on kuitenkin lukuvuoden ulkopuolella. Esimerkiksi syksyinen sienikurssi alkaa 7.9.

Kuten aina, ohjelmassa on sekä uutta että vanhaa. Opistosihteeri nostaa erityisesti esiin digiklinikat. Kangasniemen klinikka alkaa 5.8.

– Näihin voi tulla kaikissa tietokoneisiin liittyvissä ongelmissa.

Ilmaista sivistystä on tarjolla ikääntyvien yliopiston luennoilla. Jyväskylän yliopiston välittämissä webinaareissa perehdytään mielenkiintoisiin aiheisiin.

– Esimerkiksi Ajan vaikutus yksilön ja sukupolven murteeseen, Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ja Hyvä, paha aggressio – vihainen nainen, luettelee Koskinen.