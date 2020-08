Seurakuntakeskukselle uutta käyttöä?

0

Seurakunta on muuttanut toimistonsa vanhasta seurakuntakeskuksesta kunnantalolle. Rahapula vaivaa sekä kuntaa että seurakuntaa, joten kiinteistöyhteistyö palvelee hyvällä tavalla kummankin etuja: kunta saa tarpeellisia vuokratuloja, seurakunta terveet ja toimivat tilat.

Seurakunnan ajoi muuttoon lopulta pakko. Seurakuntakeskus on vanhan hautausmaan reunustalle rakennettu alunperin vuonna 1969. Mittava laajennus ja remontti tiloihin tehtiin 2000-luvun alkupuolella. Sisäilmaongelmat ovat rakennusta vaivanneet jo pitkään ja vuosien saatossa ongelmien korjailuun on käytetty euroja runsaat puoli miljoonaa. Tukevasta euronipusta huolimatta ongelmia ei ole saatu kuriin.

Uusiakin remonttisuunnitelmia laadittiin. Viimevaiheessa seurakunnan päättävissä elimissä pohdittiin, kannattaisiko tilojen remonttiin vielä käyttää 450 000 – 500 000 euron summa. Remonttiin ei lopulta lähdetty, koska mitään takeita ei ollut siitä, että uusikaan remontti ongelmat poistaisi.

Kun uudet toimistotilat löytyivät kunnantalolta, on seurakuntakeskus nyt jäämässä tyhjilleen. Selvää on, että kovin pitkään seurakunta ei voi vanhaa kiinteistöä ylläpitää. Jo tulevan syksyn aikana onkin päätettävä seurakuntakeskuksen kohtalosta. Vaihtoehtoja ei ole tarjolla kovin runsaasti. Parasta tietenkin olisi, jos rakennukselle löytyisi ostaja ja uusiokäyttäjä, joka saisi remontoitua tilat mieleisikseen. Jos uusiokäyttöä ei löydy, on edessä rakennuksen purkaminen. Se että rakennus jätettäisiin pitkäksi aikaa tyhjilleen ja kylmilleen rapistumaan, ei ole hyvä vaihtoehto.