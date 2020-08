KaPa jatkaa tappioitta

0

KaPan edustusjoukkue jatkaa miesten nelosessa edelleen tappioitta. Viime perjantaina KaPa kartutti pistetiliään yhdellä pelattuaan kotikentällään tasapelin Huhtasuon Kisaa vastaan.

KaPa meni johtoon jo pelin seitsemännellä minuutilla, kun Teemu Huoponen heilutti maaliverkkoa. Johto ei kuitenkaan kestänyt pitkään. Kun pelikellossa oli yhdeksän minuuttia HuKin Sakari Vakkinen maalasi tasoituksen. Kun toista puoliaikaa oli pelattu vartti, vei Eetu Hautanen vieraat johtoon. HuKin voitto alkoi näyttää jo todennäköiseltä, kun aika pelikellossa eteni kohti loppua. KaPan tiukka vääntö kuitenkin palkittiin ja Elmeri Linnera tasoitti pelin aivan loppuhetkillä. Maalin syntyessä oli täyden 90 minuutin lisäksi pelattu tuomarin antamaa lisäaikaakin jo neljä minuuttia.

Seitsemän pelatun kierroksen jälkeen KaPa on nelosen lohkossaan kolmantena 13 pisteellä. Joukkue on pelannut neljä tasapeliä ja voittanut otteluistaan kolme. Sarjaa johtaa JJK Jyväskylä/2, jolla on kasassa 16 pistettä. Joukkue on kärsinyt kauden aikana vain yhden tappion. Tuon tappioin aiheutti KaPa voittamalla jyväskyläläiset vieraissa 1-0.Toisena lohkossa on KeuPa 15 pisteellä.

Seuraavan ottelunsa KaPa pelaa kotikentällään 7. elokuuta. Vastaansa kangasniemeläiset saavat Harjun Potkun Jyväskylästä. Peli alkaa klo 19:00.