Pujaatsalmen silta remontissa

0

Siltatyöt hankaloittavat liikennöintiä valtatie 13:lla tämän viikon aikana. Remontissa Pujaatsalmen silta saa uuden siltarummun. Maanrakennustyöt alkoivat paikalla viime viikon loppupuolella ohitustien rakentamisella. Alkuviikosta vanha rumpu kaivettiin ylös ja korvattiin uudella.

Siltatyökohde sijaitsee valtatie 13:lla Kangasniemeltä Jyväskylän suuntaan. Lapaskankaan kiertoliittymästä tietyökohtaan on matkaa vajaat 3,5 kilometriä.

Pujaatsalmessa on remontin ajan käytössä yksikaistainen kiertotie ja liikennevalo-ohjaus. Remonttikohdassa on myös nopeusrajoitus 30 km/h.

Varsinainen siltaremontti valmistunee tämän viikon aikana, mutta päällystystyöt ja viimeistely saattavat venyä ensi viikkoon.

Viime viikolla vastaava remontti tehtiin Pieksämäentiellä, Haarajoen sillalla. Tällä viikolla Haarajoen silta on saanut jo uuden pinnoitteenkin.