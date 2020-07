Poikkeusolojen pähkinät osa 17

0

Tämänkertaiset pähkinät ovat Sami ja Atte Luodon käsialaa. Seuraavan haasteen he heittävät kunnan pohjoispäätyyn, Kauppilan kylälle, Tuomo Janhuselle.

1. Luettele vähintään kolme Kangasniemellä sijaitsevaa, säätyläisomistuksessa ollutta kartanoa.

2. Mitä tarkoittaa sana ”taaplata”?

3. Mikä on Suomen kovaäänisin lintu?

4. Mikä on ainoa nisäkäs, mikä muuttaa silmiensä väriä vuodenajan mukaan? (Tavataan myös Suomessa)

5. Kenestä sanonta ”Kreivin aikaan” on saanut alkunsa?

6. Hellevi Arjava on kirjoittanut kirjan legendaarisesta Rosvo Puikkosesta, mutta kuka on kirjoittanut haastattelumuistiinpanot, joihin kirja pohjautuu?

7. Mikä on kävijämäärältään Suomen suosituin kansallispuisto?

8. 1900-luvun puolivälissä Kangasniemellä sijaitsi Suomen suurin omenapuutarha (n. 1000 puuta). Millä nimellä itse tarhuri tunnettiin?

9. Millä nimellä Suomen menestynein e-urheiluseura tunnetaan?

10. Montako kuntaa on Etelä-Savossa?

