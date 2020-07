Poikkeusolojen pähkinät osa 16

0

Tämänkertaiset kysymykset laativat Raija Lumikuru ja Elli Reinikainen.

Seuraavan haasteen saavat Sami ja Atte Luoto Mannilan Kesäkaupalta.

Samalla haluamme kiittää heitä siitä, että he poikkeusoloista huolimatta rohkeasti palasivat sieltä pohjan perukoilta pitämään kesäkauppaa asiakkaiden iloksi. Ja sitten kysymyksiin:

1.Minä vuonna Kangasniemen Osuuskauppa liitettiin Ok. Keskimaahan

2.Kuka oli Mikkelin Läänin viimeinen maaherra.

3.Mikä on kerppu?

4.Kuka on suunnitellut Mauno Koiviston muistomerkin Kartta

5.Kuinka monta asukasta muutti Kangasniemelle v. 2019 väestörekisterin mukaan

6.Milloin pidettiin ensimmäiset Kangasnimen Musiikkiviikot

7.Mitä yhteistä on kylillä Kutemajärvi, Ruokomäki ja Hokka

8.Kuinka monta ministeriä on hallituksessa pääministerin lisäksi

9.Minä vuonna Martti Antisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon

10. Kuinka monta tähteä on EU lipussa

Kysymysten oikeat vastaukset löytyvät painetusta lehdestä ja näköislehdestä sivulta 10.