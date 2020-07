Poikkeusolojen pähkinät osa 14

0

Kysymykset:

1. Minä vuonna Syvälahden tanssilava on perustettu ja kuka toimi tuolloin lavaisäntänä?

2. Kuinka monta arvokisakultamitalia Kangasniemen Kalsketta edustanut Virpi Kuitunen voitti urallaan?

3. Minä vuonna ja missä ajettiin viimeisimmän kerran Jyväskylän suurajojen (Neste Ralli) erikoiskoe Kangasniemen kunnan alueella?

4. Monenneksiko suurin järvi Puula on nykytilastoinnin mukaan Suomessa?

5. Kuinka monta saarta Puulalta löytyy, mikä niistä on suurin ja monenneksiko suurin se on Suomen sisävesien saarista?

6. Mikä on kangasniemeläinen, yleensä uusien perunoiden kanssa syötävä perinneherkku ja mistä raaka-aineista se valmistetaan?

7. Ikosen kaupalla oli pitkä ja perinteikäs historia Kangasniemellä. Milloin se oli perustettu ja minä vuonna se sulki ovensa kirkonkylällä?

8. Minä vuonna Käräjäniemen (Mannilan) kesäkauppa aloitti toimintansa?

9. Mihin suuntaan Wiljam Sarjalan tien levähdyspaikalla sijaitseva Sotkalintu-veistos katsoo? Vastausvaihtoehdot: a) Lapaskankaan kiertoliittymään päin, b) suoraan eteenpäin Puulalle, c) kirkonkylälle päin.

10. Kuka kangasniemeläislähtöinen näyttelijä on saanut Jussi-palkinnon, ja mistä elokuvasta?

Oikeat vastaukset löytyvät 2.7. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehti.

Tämän viikon pähkinät laati Mikko Hokkanen. Seuraavan haasteen saa tietovisamestari Harri Aalto.