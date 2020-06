Pelastuslaitos kehottaa ottamaan lähestyvän myrskyn huomioon ja välttämään vesillä liikkumista – odotettavissa myrskyvahinkoja

0

Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimialueelle on sääennusteiden mukaan saapumassa tänään tiistaina 30. kesäkuuta alkuillasta voimakkaasti syvenevä matalapaine, joka tuo mukanaan navakasti puhaltavia myrskypuuskia sekä erittäin runsasta vesisadetta. Pelastuslaitos on kohottanut valmiuttaan, koska todennäköistä on, että erilaisia vahingontorjuntatehtäviä syntyy merkittävä määrä. Etelä-Savon pelastuslaitos kehottaa ihmisiä välttämään vesillä liikkumista ja ottamaan kaikessa toiminnassa huomioon voimakkaan tuulen ja sateen.