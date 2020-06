Pääkirjoitus: Kesä kukkeimmillaan

0

Juhannus tuli ja meni ja toi tulleessaan lomakauden ja lomanviettäjät. Mikäpäs on nyt lomaa viettäessä, kun kesä on kukkeimmillaan. Luonnossa kukkii joka puolella ja monta lajia on kukassa yhtä aikaa. Hurjan hienoa on nyt kukinta myös Rantatorin kupeessa olevassa Pirtin Perinnepuistossa. Puistossa kukkivat parhaillaan monet pensasruusut, kuten suviruusu, papulanruusu, punalehtiruusu ja mökinruusu. Ruusujen ystävien kannattaakin nyt ammentaa puistosta silmänruokaa.

Rantatorikin on sangen eläväinen, kun siellä toimii nyt matkailuinfon lisäksi kunnan nuorisotoimen kesäinen nuorisotila Kesä-Ottis ja Kesäravintola Puulaaki tarjoilee ruokaa ja juomaa. Torilla on avautunut myös lettukahvila ja vieraileepa siellä tuon tuosta myös torikauppiaita. Lisäksi toria koristavat kauniit kesäkukka-asetelmat. Kun vielä lämpöä riittää ja uimavedet ovat lämmenneet, on aika ottaa kesän iloista irti. Kesän herkkukausi on myös alkanut, kun varhaisperunaa ja mansikoita on nyt myynnissä.

Pian koittaa myös luonnonmarjojen satokausi, ja varsinkin mustikan sadosta odotetaan kukinnan perusteella viimevuotista parempaa. Luonnontuoteala eli luonnon antimia jalostavat yritykset ovat kuitenkin hädässä, koska poiminta on ollut pitkälti ulkomaisten poimijoiden varassa. Nyt kun heitä ei ole maahan tullut, tarvitaan marjametsissäkin kotimaisia tekijöitä. Marjateollisuus ja marjojen jatkojalostus työllistää satoja ihmisiä. Ala on riippuvainen raaka-aineen saannista. Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö Arktiset Aromit ry onkin haastanut koko kansan marjatalkoisiin eli keräämään metsien satoa paitsi omaan käyttöön myös teollisuuden tarpeisiin. Marjateollisuuden tarve kun on 10-20 miljoonaa kiloa marjaa. Järjestö visioi, että tänä vuonna työpaikkojen tyhypäivät ja seurojen varainhankintatempaukset tapahtuvat marjametsissä. Ideasta voi ottaa kopin.