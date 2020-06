Poikkeusolojen pähkinät osa 13

0

Kysymykset:

1. Millä aikavälillä Läsäkosken kanava kaivettiin?

2. Mikä on Kangasniemen vanhin metsästysseura?

3. Minä vuonna Juice Leskinen esiintyi Kangasniemen työväentalolla?

4. Kenen salanimi oli Orvokki Itä?

5. Mikä eläin on Tetrao tetrix?

6. Entä mikä on ruskeakarhun latinankielinen nimi?

7. Mikä on Eppu Normaali-yhtyeen ensimmäisen levyn nimi?

8. Jos stadilainen kysyy sinulta: ”Mitä se bungaa?” Mitä hän kysyy sinulta?

9. Mainitse viisi suomalaista koirarotua.

10. Mihin ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät vuonna 1956?

Oikeat vastaukset löytyvät 25. kesäkuuta ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Tämän viikon pähkinät laati Jani Savolainen, joka haastaa ensi viikon kysymysten laatijaksi Mikko Hokkasen.