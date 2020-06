Vanhustentaloilla liikkui rikollisia huijareita juhannuksena – poliisi varoittaa laskemasta vieraita ihmisiä asuntoon

0

Kolme nuorta miestä liikuivat Keskustien vanhustentaloilla varhaisena juhannusaattoaamuna väittäen olevansa ilmastoitia tarkastamassa. Miehet olivat liikkeellä perjantaina 19. kesäkuuta kello 02-04 välillä. He olivat soittaneet asuntojen ovikelloja ja aikakin kahden asunnon asukkaat olivat vahingossa myöhäisestä ajankohdasta huolimatta avanneet oven. Miehet olivat kertoneet asukkaille, että ilmastointia on helpointa tarkastaa viileänä yöaikana. Poliisin mukaan miesten matkaan on lähtenyt muun muassa pankkikortti ja vähäinen määrä rahaa.

Miehet ovat alle 30-vuotiaita, tummahiuksisia ja pukeutuneet siististi tummiin suoriin housuihin ja pikkukenkiin. Asiaan liittyvistä havainnoista voi ilmoittaa poliisille sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse automaattiin numeroon 0295 415232. Virka-aikaan voi soittaa myös palvelupäivystykseen numeroon 0295 415455.

Poliisi varoittaa ihmisiä laskemasta asuntoon tuntemattomia ihmisiä. Jos taloyhtiön kiinteistössä tehdään oikeasti huoltotoimia, niitä tekee isännöitsijän järjestämä huoltoliike. Yksityisessä talossa asukas tietää itse, milloin on huollon tarve ja sen voi tilata paikallisesta yrityksestä. Poliisi kehottaa puhumaan tästä myös lähipiirin ikäihmisten kanssa.