Pääkirjoitus: Katukuva kauniimmaksi

Kangasniemi äänestettiin takavuosina Suomen kauneimmaksi kunnaksi. Moni sanoo, että titteli on jo niin haalistunut, että sitä ei kannata käyttää. Titteli voi olla haalistunut. Siitä kannattaa kuitenkin pitää kiinni. Missikin on aina missi, vaikka kruunu olisi vähän vinossa ja meikit pikkasen poskilla.

Melkein kaikilla Suomen kunnilla on kauniita maisemia ja kauniita järviä. Suomen kauneimmaksi äänestettyjä ei kuitenkaan ole montaa. Siksi Kangasniemellä on loistava paikka erottua kuntien joukosta. Ja pienellä ehostuksella tuota kauneimman mainetta voisi myös tehostaa.

Monet ovat kehuneet Lapassalmen sillan kaiteeseen ilmestyneitä kukkalaatikoita. Punaiset kukkaset toivottavat kauniisti tervetulleiksi paikkakunnalle matkaavat. Investointi ei ole iso, mutta sen vaikutus tuntuu. Kukat tuovat hyvän mielen ja ovat osaltaan rakentamassa paikkakunnan imagoa.

Osin asvalttia ja osin hiekkaa oleva keskusparkki ei ole mikään varsinainen maiseman koristus. Paljoa ei näkymä parane, vaikka parkkiin ajettaisiin kokoelma vähän hienompiakin autoja. Nyt alueen ilme on kuitenkin kohentumassa. Parkin reunamille on tuotu kukka-altaita, joissa osassa kasvavat kotimaiset luonnonkasvit.

Kesäkangasniemeläinen Tero Westerlund on käynnistäjänä projektissa, jossa toisaalta halutaan parantaa Kangasniemen katukuvaa, toisaalta tutkia, miten suomalaiset luonnonkasvit soveltuvat rakennetun ympäristön istutuksiin. Viime syksynä tehdyt pilotti-istutukset osoittivat, että luonnonkasvit selviävät hyvin talven yli. Nyt alkaa varsinainen Helsingin yliopiston tutkimus, jossa selvitetään tarkemmin, mitkä luonnonvaraiset, ruohovartiset kasvit sopivat käytettäväksi kukka-astioissa- ja ryhmissä.

Maiseman kaunistuksen ja tieteellisen tutkimuksen yhdistäminen on Westerlundilta oiva idea. Suomen kauneimman kunnan profiiliin tämmöinen tutkimus sopii kuin nenä päähän.