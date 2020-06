Pääkirjoitus: Toteuttamiskelpoinen suunnitelma

0

Kiviniemen leirintäalueen kehittämisen yleissuunnitelma on valmistunut. Jos ja kun suunnitelma alkaa siirtyä paperilta maastoon, tulee leirintäalueen ilme muuttumaan melkoisesti. Heti ensimmäisessä vaiheessa alueen sisääntulo mullistuu: Nykyinen vastaanotto- ja huoltorakennus puretaan ja uusi rakennetaan uudelle paikalle liikenneympyrän tuntumaan. Liikenneympyrän kohdille siirtyy myös leirintäalueen pääportti.

Arosuo Arkkitehdit Oy:n Patrick Holmström on laatinut varsin käytännönläheisen ja monipuolisen suunnitelman, jonka mukaan leirintäaluetta laajennetaan etelään ja samalla otetaan uudelleen käyttöön Kiviniementien itäpuolella sijaitsevia alueita. Karavaanaripaikkoja on tulossa lisää. Niemen molemmille puolille esitetään rakennettavaksi elämyksellisiä mökkejä ja alue tulee saamaan myös muodikkaan puuteltta-alueen. Pirunpellon alue aiotaan siistiä ja tehdä siitä matkailunähtävyys. Lisäksi alueelle on tarkoitus tehdä luontopolku, jolta olisi sillan kautta yhteys Reissupannun niemeen. Silta ja luontopolku ovat oivallisia elementtejä, joiden ansiosta Kiviniemi voisi houkutella päiväretkille matkailijoiden lisäksi myös paikallisia asukkaita.

Kiviniemen leirintäalueen remonttia on pohdittu jo pitkään. Remonteilla ja uudistuksilla alkaakin olla jo kiire. Monet rakennukset ovat huonokuntoisia ja majoitusmökkien laatutaso ei vastaa käyttäjien vaatimuksia. Kun rakentaminen pääsee käyntiin, voi Kiviniemestä jälleen muodostua matkailijoita Kangasniemelle ja Puulan rannalle houkutteleva viehättävä kohde.

Suunnitelma on nyt valmis ja kommentoitavissa. Jatkon suunnittelu ottaa aikansa, joten käytännön toimiin päästään aikaisintaan syksyllä 2021. Mutta maltetaan odottaa. Kyllä siitä hyvä tulee.