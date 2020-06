Makkolan Toukolassa pihakirppistellään lauantaina – kyläkahvilaan kaivataan pitäjää

0

Makkolalaiset tietävät kesän olevan korvilla, kun Toukolan kylätalon perinteinen kesäkirppis ja -kahvio avautuvat. Tänä vuonna kylätalo on kuitenkin pysynyt kiinni. Kahvioon ja kirpputorille ei ole löytynyt pitäjää, sillä koronaepidemian aiheuttama epävarmuus on vaikeuttanut valmistautumista kesäkauteen.

Onneksi tulevana lauantaina 13. kesäkuuta kylällä päästään kirppistunnelmaan kylätalon pihamaalla. Myös kahvio on silloin avoinna. Saatavilla on myös Ulla Tahvosen suosittua juureen leivottua leipää, ja taimimyyjäkin on paikalla. Pihakirpputorille on ilmoittautunut jo useita myyjiä, mutta pöytävarauksia voi vielä tehdä.

Kangasniemen Läntisen Kyläseuran varapuheenjohtaja Heini Haapalainen toivoo, että sopiva kirppiksen ja kahvion pitäjä löytyisi, jotta kahvila- ja kirpputoritoimintaa voitaisiin jatkaa kesän aikana. Haku on käynnissä TE-toimistossa. Työntekijä palkataan TE-toimiston palkkatuella, joten hänen olisi oltava työtön työnhakija. Toinen vaihtoehto on, että löytyisi sopiva yrittäjä.

– Työ vaatii iloista asennetta ja leipomistaitoa. Tarvitaan myös huumorintajua ja sitä, että tulee asiakkaiden kanssa toimeen, sanoo Haapalainen, joka itse vietti viime kesän Toukolan tiskin takana.

Haapalainen suosittelee lämpimästi pestiä sellaiselle, joka viihtyy ihmisten parissa.

– Siellä oli hauska olla töissä. Oli kiva tavata uusia ihmisiä, tutustua heihin ja mukavaa rupatella tuttujen kanssa. Siellä oli aivan mahtavaa. Fiilis oli upea: se tunnelma oli niin rento, hymyilee Haapalainen.

Pöytävaraukset 13.6. pihakirppikselle numerosta 040 876 7224 soittamalla klo 14–18 tai viestillä.

Pihakirppis la 13.6. klo 10–15 Makkolan Toukolassa.