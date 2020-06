Poikkeusolojen pähkinät osa 11

0

Kysymykset:

1. Kuinka paljon suomalainen syö jäätelöä vuodessa?

2. Paljonko on painanut Suomen suurin muikku?

3. Kuka runoilijana paremmin tunnettu kirjoitti väitöskirjansa Puulan järviryhmän historiasta? (v.1928)

4. Kuka on antanut äänensä (på svenska) Nuuskamuikkuselle Muumipeikko ja Pyrstötähti -elokuvan uudessa versiossa?

5. Mitä torppaaminen oikeastaan tarkoittaa ja miten se on levinnyt nykypuhekieleen tarkoittamaan kaikenlaista estämistä ja hidastamista?

6. Montako kertaa Topi Sorsakoski esiintyi Agentsien kanssa Syviksessä?

7. Millä laivalla Hiski Salomaa matkusti Ameriikkaan v. 1909?

8. Mikä oli vastasyntyneen elinajanodote vuonna 1920: miehillä ja naisilla?

9. Kumpaa kannattaa maistaa rättänää vai rätvänää?

10. Minä vuonna Juho Jussila Oy:n korona-peli otettiin sarjatuotantoon?

Oikeat vastaukset löytyvät 11.6. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Tämän viikon pähkinät laati Eeva Takala, joka haastaa ensi viikon kysyjäksi Matti Ukkosen.