Pääkirjoitus: Täällä on tilaa mökkiläisille ja uusille asukkaille

Tilastot kertovat, että kesämökit käyvät nyt hyvin kaupaksi. Paikallisten kiinteistövälittäjien mukaan vilkastunut kauppa näkyy myös Kangasniemellä. Mökkikauppoja on tehty viimevuotista enemmän ja uutta on ollut sekin, että kesämökin omistaminen näyttää nyt kiinnostavan myös nuoria.

Monet tutkijat ennustivat, että koronaviruksen seurauksena maaseutu ja kotimaanmatkailu nousevat uuteen suosioon. Nuo ennusteet näyttävät nyt toteutuvan. Korona on tuonut mittavan takaiskun globalisaatiolle ja maailmanmatkailulle. Uudessa tilanteessa kotimaanmatkailu, suomalainen maaseutu, oma kesämökki ja hyvät etätyömahdollisuudet näyttäytyvät aiempaa houkuttelevammassa valossa.

Kangasniemen kaltaiselle kunnalle uusi tilanne tarjoaa loistavat kehittymisen mahdollisuudet. Meillä on jo 3800 kesämökkiä ja runsaasti kesäasukkaita. Lisäksi meillä on paljon järviä ja rantoja, joille vielä mahtuu uusia mökkejä ja omakotitaloja. Sekä uusissa että jo olemassa olevissa mökeissä piilee mittava potentiaali myös asukasluvun kasvattamiseen: aina kun kesämökki remontoidaan talviasuttavaksi, on lähempänä myös mahdollisuus, että mökkiläisen vakituinen osoite voi siirtyä Kangasniemelle.

Hyvät mahdollisuudet eivät kuitenkaan toteudu automaattisesti. Jotta kehityksen potentiaali saadaan hyödynnetyksi, tarvitaan aktiivista markkinointia. Tiukassa taloustilanteessa rahat ovat kunnalta vähissä. Markkinointiin panostaminen ei kuitenkaan ole tuhlailua, vaan kannattava investointi tulevaisuuteen. Onko meillä varaa olla käyttämättä hyväksi tarjolla olevia mahdollisuuksia?