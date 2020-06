0

Ely-keskusten yritysten korona-avustuksen haku päättyy ensi maanantaina 8. kesäkuuta. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi maanantaina 1. kesäkuuta, että kun yritysten uusi kustannustuki otetaan käyttöön, suljetaan Business Finlandin ja Ely-keskusten kehittämisavustukset, joita ne tällä hetkellä myöntävät yrityksille koronatilanteen vuoksi.

Ely-keskusten yrityksille myöntämä koronarahoitus päättyy siten ensi viikon maanantaina 8.6 klo 16.15, Ely-keskukset kertovat tiedotteessa.

Siihen saakka yritykset voivat hakea koronarahoitusta tilanneanalyysiin tai kehittämistoimenpiteisiin. Yritysten, joiden liiketoiminta on kärsinyt koronaepidemiasta ja joilla on selkeä suunnitelma liiketoimintansa kehittämisestä, kannattaa hakea Ely-keskuksen koronarahoitusta niin kauan kuin se on mahdollista. Kehittämishankehakemuksen voi jättää, vaikka yrityksellä olisi tuore päätös tilanneanalyysistä.

Etelä-Savossa Ely-keskukseen on tullut koronatukeen 885 hakemusta. Näistä on käsitelty 597, joista myönteisiä päätöksiä on 493. Myönteisiin päätöksiin on sidottu noin 6 miljoonaa euroa.