Nuoret ilmastotöihin taimiteoilla

Viisi juuri yläasteen lopettanutta 4H -nuorta ovat päässeet kesätöihin istuttamaan kuusen taimia entiselle maatalousmaalle Makkolassa. Kuusen taimia on 4500 kappaletta ja maa on ennen istutusta muokattu kaivinkoneella. Nuoret aloittavat istutustyöt tänään maanantaina.

Nuorten työpaikka varmistui, kun Nuoret ilmastotöissä -hanke rantautui Kangasniemelle, kerrotaan tiedotteessa. Hankkeessa on tavoitteena istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Nuoret ilmastotöissä -hanke jatkuu Taimiteko -toimintana, mikä on osa Suomen 4H-järjestön strategiaa. Taimitekojen tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä.

Yritykset voivat kompensoida aiheuttamiaan hiilidioksidipäästöjä Taimiteon kautta. Best-Caravan Oy:n yrittäjä Lasse Sorvari halusi kompensoida myymiensä matkailuautojen päästöt vuonna 2019. Yritys teetti Luonnonvarakeskuksella tarkat hiilidioksidilaskelmat, joilla arvioitiin kuinka monta hehtaaria uutta metsää tulisi istuttaa vuosittain, jotta päästöt kompensoitaisiin.

Hiilikompensaatio tarkoittaa toimintaa, jossa aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään toisaalla, muun muassa hiilinieluja luomalla. Perusajatuksena, että organisaatio tai yhteisö on jo omalla toiminnallaan yrittänyt vähentää päästöjään mahdollisimman paljon, ja jäljelle jäävät päästöt hyvitetään kompensaatiolla. Usein tällaiset kohteet tarjoavat alhaisilla kustannuksilla suurta hyötysuhdetta ja ovat kestäviä ratkaisuja. Metsiin luotu hiilinielu on hyvä hiilikompensaatiokohde, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen.

Hiilidioksidipäästöjä kompensoiva yritys maksaa 2,5 euroa per taimi. Tämä kattaa kaikki kulut, joita maa-alueiden metsittämiseen, nuoren palkkaan ja kouluttamiseen sekä 4H:n toimintaan tarvitaan. Metsänhoitoyhdistykseltä tilataan istutusalueen valmistelut kuten heinikon tai vesakon raivaus sekä maanmuokkaus ja oikeanlaisten taimien tilaaminen.

Nuoret ilmastotöissä- hankkeen yhteistyökumppanit ovat Best-Caravan, Metsämiesten säätiö, MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki ja Luonnonvarakeskus.