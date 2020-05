Keväisiä säveliä ja pyhää huolettomuutta

0

– Onko meidän Jumalamme pienempi kuin meidän murheemme? kyselee Jaakko Pirttiaho tänään keskiviikkona Yksin armosta -illassa, jossa opetuksen aiheena on ”Pyhä huolettomuus”.

– Jaksammeko luottaa Isään, joka tuntee tilanteemme ja tarpeemme paremmin kuin me itse, ja joka tietää pyyntömme jo ennen kuin ne Hänelle edes esitämme? jatkaa Jaakko pohdintaansa.

Illan sanomaa vahvistavat laulut esittää Duo Niina-Maria ja Lauri.

– Pyrin ottamaan iltaan lauluja, jotka välittävät lämpöä ja läsnäoloa sekä sopivat myös illan aiheeseen, kertoo kappaleiden valinnasta vastaava Niina-Maria Tiihonen.

Yksin armosta -ilta kuvataan tällä kertaa kirkossa. Juontajana on tuttuun tapaan Päivi Kettunen. Raamattutuokion järjestäjinä ovat Kangasniemen seurakunta, Kansan Raamattuseura ja Agricola-opintokeskus.

Yksin armosta -verkkolähetys tänään ke 27.5. klo 18 seurakunnan Facebook- ja YouTube -kanavien kautta.