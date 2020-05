0

Essoten alueelta on löytynyt viime keskiviikkona kaksi uutta koronatartuntaa. Tartuntaketjujen jäljitys on menossa. Kuntayhtymän alueella havaittujen koronatartuntojen kokonaismäärä on nyt 56.

Essoten alueella on tehty THL:n mukaan 21. toukokuuta mennessä 1967 koronatestiä.