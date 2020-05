Maaseudun yritysten koronarahoituksen haku on avautunut

0

Koronarahoituksen haku on avautunut nyt myös maatilakytkentäisille, maataloustuotteita jalostaville ja alkutuotannon yrityksille Hyrrä-asiointipalvelussa. Ensimmäiset hakemukset on jo otettu käsittelyyn Ely-keskuksissa ja päätöksenteko alkaa tällä viikolla.

Tuki on tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin eikä se edellytä kehittämistoimenpiteitä yritykseltä. Tuen määrä on 5000–10 000 euroa ja päätöksen avustuksesta tekee Ely-keskus.

Ely-keskuksista neuvotaan, että hakemusta tehdessä kannattaa varmistaa, että menoja esitetään riittävän kattavasti, jotta tuella voidaan varmistaa yrityksen toiminnan jatkuminen koronakriisin yli. Hyväksyttäviä menoja ovat esimerkiksi henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakulut.